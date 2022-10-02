В обсерватории КубГУ зафиксировали новый астероид, сближающийся с Землей
Общество
02.10.2022 13:19
Новый астероид 2022 SE37, сближающийся с Землей зафиксировали две обсерватории Юга России в ночь на 1 октября.
Снимки небесного тела сделали 50-см телескопом Кубанского государственного университета и 25-м телескопом в поселке Кочеванчик в Ростовской области.
Об этом 2 октября сообщили в институте прикладной математики им. М. В. Келдыша (ИПМ) РАН.
«Малая планета полукилометрового размера обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом 3,44 года», — написала пресс-служба института в Telegram.
Отмечается, что в обозримом будущем астероид не представляет опасности для Земли.
Читайте также: в Анапе на Лысой горе нашли метеорит весом 230 граммов.
Популярные новости
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
- Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста по делу о фейках о ВС РФ
- Атака хакеров: в DNS произошла утечка персональных данных клиентов и сотрудников
- Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
- В Сочи на ходу загорелся автобус с пассажирами
- Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации