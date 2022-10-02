В обсерватории КубГУ зафиксировали новый астероид, сближающийся с Землей

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Новый астероид 2022 SE37, сближающийся с Землей зафиксировали две обсерватории Юга России в ночь на 1 октября.

Снимки небесного тела сделали 50-см телескопом Кубанского государственного университета и 25-м телескопом в поселке Кочеванчик в Ростовской области.

Об этом 2 октября сообщили в институте прикладной математики им. М. В. Келдыша (ИПМ) РАН.

«Малая планета полукилометрового размера обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом 3,44 года», — написала пресс-служба института в Telegram.

Отмечается, что в обозримом будущем астероид не представляет опасности для Земли.

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