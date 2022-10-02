Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В обсерватории КубГУ зафиксировали новый астероид, сближающийся с Землей

Общество
02.10.2022 13:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-observatorii-kubgu-zafiksirovali-novyj-asteroid-sblizhayushhijsya-s-zemlej
В обсерватории КубГУ зафиксировали новый астероид, сближающийся с Землей
Фото t.me/kiam_ison_network

Новый астероид 2022 SE37, сближающийся с Землей зафиксировали две обсерватории Юга России в ночь на 1 октября.

Снимки небесного тела сделали 50-см телескопом Кубанского государственного университета и 25-м телескопом в поселке Кочеванчик в Ростовской области.

Об этом 2 октября сообщили в институте прикладной математики им. М. В. Келдыша (ИПМ) РАН.

«Малая планета полукилометрового размера обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом 3,44 года», — написала пресс-служба института в Telegram.

Отмечается, что в обозримом будущем астероид не представляет опасности для Земли.

Читайте также: в Анапе на Лысой горе нашли метеорит весом 230 граммов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
ДНР и ЛНР вошли в состав РФ в административных границах 2014 года
ДНР и ЛНР вошли в состав РФ в административных границах 2014 года
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Краснодаре загорелась квартира в многоэтажке на улице Аверкиева
В Краснодаре загорелась квартира в многоэтажке на улице Аверкиева
В Сочи на ходу загорелся автобус с пассажирами
В Сочи на ходу загорелся автобус с пассажирами
Жителей Сочи предупредили о грозах, усилении ветра и шторме до 4 баллов
Жителей Сочи предупредили о грозах, усилении ветра и шторме до 4 баллов
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
  2. Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста по делу о фейках о ВС РФ
  3. Атака хакеров: в DNS произошла утечка персональных данных клиентов и сотрудников
  4. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  5. В Сочи на ходу загорелся автобус с пассажирами
  6. Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях