В Анапе на Лысой горе нашли метеорит весом 230 граммов
Камень, похожий на метеорит, обнаружили в конце августа.
По словам очевидцев, в конце июня ночью над Лысой горой упал метеорит. Его падение сопровождалось яркими вспышками и полосами. В конце августа отдыхающему из Москвы удалось найти камень, который, как он утверждает, и есть тот самый июньский метеорит.
«Неделю назад, гуляя по Лысой горе, наткнулся на метеорит свежего прилета. Метеорит блестящий, граммов 230, кора плавления темного цвета. Под корой просматривается светло-коричневое «тело» метеорита», — рассказал Игорь Решетников.
По профессии новый владелец камня — нефтяник и биолог. Его хобби — собирать метеориты и образующиеся при ударе молнии во влажный песок минералы, так называемые фальгуриты.
По словам ученого, он повезет находку в столицу, чтобы там зарегистрировать. Если регистрация пройдет успешно, он планирует назвать метеорит «Звезда Анапы», пишет портал «Анапа.Медиа».
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