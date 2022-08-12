Космонавт Олег Артемьев снял на видео Черное море из космоса
Общество
12.08.2022 09:38
Кадры были сделаны с борта Международной космической станции.
Космонавт Олег Артемьев показал подписчикам своего аккаунта в соцсетях, как выглядит Черное море с самого невероятного ракурса съемки.
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