Космонавт Олег Артемьев снял на видео Черное море из космоса

Космонавт Олег Артемьев снял на видео Черное море из космоса

Кадры были сделаны с борта Международной космической станции.

Космонавт Олег Артемьев показал подписчикам своего аккаунта в соцсетях, как выглядит Черное море с самого невероятного ракурса съемки.

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