Жители Краснодарского края пожаловались на сбой в работе соцсети «ВКонтакте»

Масштабный сбой в работе социальной сети «ВКонтакте» зафиксировали 22 ноября около 15:00.

Пользователи не смогли зайти на сайт. Вместо этого они увидели белый экран с призывом на английском языке попытаться снова. Также возникли проблемы в работе мобильного приложения и встроенных в него сервисов.

По данным сервиса для отслеживания сбоев Downdetector, больше всего жалоб на сбой в работе соцсети поступило из Москвы — 29% и Санкт-Петербурга — 12%. Краснодарский край занял третье место по числу жалоб на плохую работу сервиса — 6%.

Также много сообщений поступает из Новосибирской, Московской, Челябинской и Свердловской областей, а также из Пермского края и Башкортостана, пишет «Ъ-Кубань».

«Пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме», — сообщает пресс-служба соцсети.

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