Пользователи Telegram сообщили о серьезных сбоях в работе приложения

Мобильное приложение работает со сбоями, десктопная версия продолжает работу.

Массовый сбой произошел ночью 30 октября. Пользователи жалуются, что мобильное приложение не прогружается, сообщения либо не отправляются совсем, либо приходят с большой задержкой. Через VPN при этом приложение работает стабильно.

По данным сервиса «Сбой.РФ», всего за 30 октября поступило более 9 тыс. жалоб — из них 36% из Краснодарского края, 16% — из Ростовской области, 11% — из Ставрополья, 8% — из Москвы и 7% из Воронежской области.

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