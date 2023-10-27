В работе мобильного приложения Сбербанка произошел массовый сбой

Об этом стало известно днем 27 октября. Клиенты Сбербанка со всей России не смогли войти в личный кабинет в приложении.

При этом при попытке входа в приложения высвечивается сообщение о том, что сервис временно не доступен.

«Мы уже восстанавливаем его — пожалуйста, попробуйте войти через 15 минут», — говорится в сообщении Сбера.

Отмечается, что несмотря на массовый сбой в приложении, клиента Сбербанка могут расплачиваться в магазинах картами и снимать наличку в банкоматах без каких-либо ограничений. Кроме того, для входа в личный кабинет рекомендуют воспользоваться веб-версией на сайте Сбербанка.

ОБНОЛЕНИЕ:

«Затруднения устранены. Все сервисы Сбербанка работают в штатном режиме. Приносим извинения за неудобства», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Сбербанка.

Читайте также: Сбер глобально обновил мобильное приложение на Android. Об этом стало известно утром 24 октября. Многие клиенты Сбербанка столкнулись с необходимостью обновить приложение для того, чтобы его открыть.