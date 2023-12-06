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Жители Краснодарского края пожаловались на сбои в работе WhatsApp*

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-krasnodarskogo-kraya-pozhalovalis-na-sboi-v-rabote-whatsapp
Жители Краснодарского края пожаловались на сбои в работе WhatsApp*
Фото Christina Morillo, pexels.com

С проблемами в работе популярного мессенджера пользователи со всей России столкнулись 5 декабря.

По словам людей, у них перестала работать web-версия WhatsApp* (мессенджер принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России). У некоторых возникли различные сбои в работе мобильного приложения.

По данным сервиса «Сбой.РФ», число жалоб на работу WhatsApp 5 декабря выросло на более чем в 43 раза. Больше всего сообщений поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского и Краснодарского краев.

Причина сбоя в работе WhatsApp пока неизвестна. Вероятней всего, она носит временный характер.

Читайте также: в работе Telegram днем 24 ноября произошли сбои. На проблемы в работе мессенджера пожаловались жители Краснодарского края, Ростовской области, Москвы и Санкт-Петербурга.

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