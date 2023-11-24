В работе Telegram днем 24 ноября произошли сбои

На проблемы в работе мессенджера пожаловались жители Краснодарского края, Ростовской области, Москвы и Санкт-Петербурга.

Плохо работает Telegram как в приложении, так и в десктопной версии. Основная проблема в отправке сообщений — они зависают и долго не отправляются.

При этом у некоторых пользователей мобильное приложение начинает работать при отключении Wi-Fi, а на компьютере периодически отвисает и снова тормозит.

Кроме того, на работу мессенджера также жалуются в Ставропольском крае, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской и Новосибирской области, а также в Башкирии, Северной Осетии, Татарстане и Чечне, сообщает телеканал «360».

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