В работе Telegram днем 24 ноября произошли сбои
Общество
24.11.2023 15:33
На проблемы в работе мессенджера пожаловались жители Краснодарского края, Ростовской области, Москвы и Санкт-Петербурга.
Плохо работает Telegram как в приложении, так и в десктопной версии. Основная проблема в отправке сообщений — они зависают и долго не отправляются.
При этом у некоторых пользователей мобильное приложение начинает работать при отключении Wi-Fi, а на компьютере периодически отвисает и снова тормозит.
Кроме того, на работу мессенджера также жалуются в Ставропольском крае, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской и Новосибирской области, а также в Башкирии, Северной Осетии, Татарстане и Чечне, сообщает телеканал «360».
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