Жители Краснодарского края направили в ЦБ РФ около 700 жалоб, связанных с последствиями санкций

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Доля таких обращений в общем объеме составила чуть более 10%. Центробанк России представил статистику за первые 6 месяцев 2022 года.

Клиенты финансовых организаций были недовольны проблемами при осуществлении валютных переводов, комиссией по валютным депозитам и отказом в выдаче средств со счета. Поскольку большинство этих обращений касались работы банков, общее количество жалоб на них за первое полугодие увеличилось почти на 20%.

При этом услугу по обязательному автострахованию в банках стали критиковать реже. В частности, люди вдвое меньше жаловались на неправильное применение коэффициента безаварийного вождения.

Всего за январь-июнь кубанцы направили в ЦБ РФ более 6,4 тыс. обращений. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года их число возросло на 14%.

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