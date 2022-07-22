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Эксперт спрогнозировал ослабление курса рубля из-за понижения ключевой ставки

Экономика
22.07.2022 20:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekspert-sprognoziroval-oslablenie-kursa-rublya-iz-za-ponizheniya-klyuchevoj-stavki
Эксперт спрогнозировал ослабление курса рубля из-за понижения ключевой ставки
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Центробанк 22 июля объявил о снижении ключевой ставки на 1,5 %. С 25 июля она составит 8%. В конце февраля она была на уровне 20%.

Для многих жителей России эта новость стала неожиданностью. Кандидат экономических наук Владимир Григорьев объяснил, с чем может быть связано это решение Центробанка.

«Мотивация снижения ключевой ставки — это валютный курс. Уже неоднократно заявляли члены правительства и другие лица, что такой крепкий рубль российской экономике невыгоден, потому что резко падают доходы экспортеров и, соответственно, бюджета. Российский бюджет рассчитан из соотношения 72-73 рубля за доллар, а сейчас курс стабильно держится на более низком уровне», — сказал Григорьев.

По его мнению, снижение ключевой ставки Центробанка приведет к снижению доходности рублевых депозитов, а это должно подтолкнуть людей к покупке валюты. В результате курсы евро и доллара по отношению к рублю укрепятся.

Эксперт также уверен, что благодаря снижению ключевой ставки кредиты снова подешевеют, сообщает радио Sputnik.

Читайте также: Центробанк России снизил ключевую ставку до 8% годовых.

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