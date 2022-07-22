Центробанк России неожиданно резко снизил ключевую ставку до 8% годовых

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Совет директоров ЦБ РФ 22 июля принял решение о снижении ключевой ставки с 9,5% до 8% годовых.

«Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса. Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года», — говорится в сообщении ЦБ.

Снижение деловой активности происходит медленнее, чем предполагали в июне. Но несмотря на это, внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность, заметили в Центробанке.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 12,0—15,0% в 2022 году, 5,0—7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в мае Центробанк РФ снизил ключевую ставку с 14% до 11% годовых. Уже в июне этот показатель уменьшили до 9,5%.