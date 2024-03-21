Жители Краснодарского края могут выбрать лучшую достопримечательность

Начался финальный этап открытого голосования Всероссийского конкурса «От южных морей до полярного края».

Организатором конкурса выступила программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие». С 1 по 15 марта из 445 объектов граждане РФ выбрали 89, по одному в каждом регионе. С 19 по 31 марта в финальном этапе определят топ-30 локаций, которые впоследствии включат в туристические маршруты программы «Больше, чем путешествие».

Для участия в конкурсе команды со всей страны представили по пять главных локаций своего региона. Утверждались как популярные, так и малоизвестные объекты культурно-исторического, природного и спортивного наследия, которые отражают промышленный, научный потенциал субъекта, точки притяжения молодежи и места, связанные с жизнью выдающихся жителей России.

В ходе полуфинала отдали более 46 тыс. голосов. Победителем на Кубани стал парк «Краснодар». Он и дальше будет участвовать уже в финальном голосовании. Помимо этого, в лидерах края — выставочный комплекс «Атамань», Гуамское ущелье в Апшеронском районе, старый парк в Геленджике и целебный парк в Горячем Ключе.

В финальном этапе представлены три номинации. «Гордость моей страны» — объекты исторического наследия, «Душа моей компании» — точки притяжения молодежи, а также «Мечта моего сердца» – места, наиболее важные для голосующих.

В итоге будут сформированы три рейтинга: топ-10 локаций в каждой из трех номинаций. Участники программы смогут посетить все 30 достопримечательностей. Результаты станут известны 3 апреля. Тем, кто отдаст три голоса, начислят 70 баллов в сервисе «Другое Дело», выступающий партнером конкурса и реализующийся президентской платформой «Россия — страна возможностей» в рамках федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи» нацпроекта «Образование».

Кроме того, кубанцы на специальном сайте могут предложить свою локацию, которая войдет в галерею достопримечательностей. Для этого нужно рассказать о месте на личной странице в соцсети «ВКонтакте» и заполнить заявку на сайте конкурса. Важны фото- и видеосопровождение, а также хештеги #отюжныхморейдополярногокрая, #МестаГордости, #БольшеЧемПутешествие, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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