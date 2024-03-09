Кондратьев рассказал об интересных местах Белоглинского и Павловского районов

Губернатор Краснодарского края 9 марта завершил серию публикаций #Маршруты Кубани в своих социальных сетях.

«В рубрике #МаршрутыКубани два северных района — Белоглинский и Павловский. Это по-своему уникальные места: в Белой Глине — природные залежи белой и голубой глины, в Павловской — раздольная степь с извилистыми реками. Интересное для себя найдут тут не только любители природы, но и истории Кубани: купеческие дома начала ХХ века, образцы храмовой архитектуры. Думаю, чтобы по-настоящему исследовать наш край, нужно много времени. И все равно каждый раз, посещая знакомые и любимые места, будешь открывать что-то новое для себя», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Одна из главных достопримечательностей Павловского района — мемориальный комплекс в честь погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, площадь Победы. На въезде в станицу стоит танк Т-34 — в честь местных жителей, которые собрали личные деньги на строительство танковой колонны «Советская Кубань» в годы войны.

В купеческом особняке начала ХХ века в стиле классицизма располагается историко-краеведческий музей. В пяти выставочных залах экспонаты рассказывают об истории и природе района.

Кроме того, сохранилось несколько построенных в 1910-е годы купеческих домов. На их фасадах выложены инициалы первых владельцев. В одном из таких домов — доме Ковалевых — был первый в станице кинозал.

Кроме того, в муниципалитете расположен один из семи сертифицированных ипподромов в России. Здесь самый продолжительный скаковой сезон в стране благодаря климату, поэтому ипподром принимает соревнования различного уровня.

Крутая балка — уникальный памятник природы: луговой остров, который окружен сельхозугодиями. Там можно увидеть занесенные в Красную книгу растения.

На месте современного села Белая Глина в первой четверти XIX века был основан небольшой хутор, который получил название от большого количества глины — ее добывали на берегу реки Рассыпной в ямах-глинищах и использовали для побелки домов.

В центре села благоустроен парк культуры и отдыха, который носит имя Героя Советского Союза Анатолия Ляпидевского — летчика, который участвовал в операции по спасению экспедиции парохода «Челюскин».

В селении Сосыкском Павловского района расположен памятник «Святому Первоверховному апостолу Павлу», в Белоглинском — храм Покрова Пресвятой Богородицы: оригинальный образец современной храмовой архитектуры. Заложили храм в декабре 1997 года, первая литургия прошла в апреле 2012 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Кондратьев рассказал об интересных местах трех районов Кубани.