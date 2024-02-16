Кондратьев рассказал об интересных местах трех районов Кубани

Губернатор Краснодарского края 16 февраля продолжил серию публикаций #Маршруты Кубани в социальных сетях.

Очередной пост глава Кубани сразу трем районам — Курганинскому, Белореченскому и Успенскому.

«Красота кубанской земли там соседствует с необычными культурными достопримечательностями и величественными храмами. А памятные места и реликтовые заповедники, уверен, будут интересны ценителям истории», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Губернатор отметил, что районы откроют Краснодарский край с неожиданной стороны — в них много красивых природных мест и неожиданных культурных центров.

В самом центре Белореченска установлен памятник Валентине Толкуновой — родители известной певицы работали здесь на железнодорожной станции. В этих местах прошли ранние годы жизни Толкуновой.

Также в Белореченске есть Центральный парк и Парк Победы, скверы афганцев и чернобыльцев и много других мест, чтобы насладиться приближающейся весной. Самый новый появился несколько лет назад рядом с рекой Белой.

В Курганинском районе расположен Храм Вознесения Господня — одна из православных святынь Кубани, освященная в 1916 году. На протяжении более 100 лет храм по праву считается архитектурной жемчужиной района и центром его духовной жизни.

В Курганинске также установлен памятник казакам — в честь основателей станицы Курганной, которые установили сторожевой пост на правом берегу реки Лабы в 1853 году.

Село Урмия в Курганинском районе — единственное в России компактное поселение ассирийцев. Здесь сохраняют национальную культуру, учат детей ассирийскому языку. В селе можно попробовать национальную кухню, познакомиться с традициями и обычаями.

В станице Родниковской оборудовали литературную аллею — рядом расположен один из старейших сельских Дворцов культуры, построенный по образу Дома культуры машиностроительного завода имени Лихачева в Москве.

В Успенском районе расположен уникальный музей под открытым небом, восстановленный силами неравнодушных местных жителей — старинное казачье кладбище станицы Убеженской. В некрополе сохранились интересные надгробия XIX века и первопоселенцев поселения.

Соленые озера в Успенском районе — остатки Древнего Сарматского моря, которым около 6 млн лет. Озера имеют статус особо охраняемой природной территории.

Веселовский и Николаевский железнодорожные мосты были частью дороги Армавир — Туапсе, которую построили купцы и промышленники для поставок в порт. Дорогу запустили в 1917 году, однако спустя 6 лет она была разрушена.

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