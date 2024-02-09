Вениамин Кондратьев рассказал о достопримечательностях Абинского района

Губернатор Краснодарского края вечером 9 февраля продолжил серию публикаций #Маршруты Кубани в социальных сетях.

Очередной пост он посвятил Абинскому району, который расположен в северном предгорье Кавказского хребта. Здесь находится большое количество достопримечательностей: водопады, дольмены, памятники и парки.

«Абинский район привлекает туристов в любое время года. Там есть все, чтобы отдохнуть семьей на природе, зарядиться положительными эмоциями, красотой предгорий», — написал Кондратьев в Telegram.

В своем посте губернатора рекомендовал жителям Кубани посетить в Абинском районе: местный краеведческий музей, скульптуру «Скорбящая мать», сквер 80-летия Краснодарского края, парк 30-летия Победы, природный памятник «Каменные грибы», памятник Андрею Первозванному, дольмен в станице Шапсугской и Адегойские водопады.

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