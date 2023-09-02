Маршруты Кубани: Вениамин Кондратьев рассказал о достопримечательностях Новокубанского района
Общество
02.09.2023 15:48
Губернатор Краснодарского края 2 сентября продолжил цикл постов в соцсетях, посвященных главным достопримечательностям в разных районах региона.
«Новокубанский район славится историческими местами, старинными заводами и памятниками архитектуры. Многим будет интересно посетить старинную крепость и городской сад с мемориальным комплексом», — написал глава региона в Telegram.
Кондратьев отметил, что в разное время в Новокубанском районе бывали писатели Александр Пушкин и Александр Солженицын и известный хирург Николай Пирогов.
В своем посте губернатор Кубани рассказал о главных достопримечательностях муниципалитета:
- доме помещика Захара Щербака, построенном в 1905 году;
- городском саде Новокубанска;
- конном заводе «Восход», основанном в 1920 году;
- Новокубанском историческом музее;
- Пушкинских местах, расположенных на высоком берегу реки Кубань;
- бывшей солдатской слободе Фортштадт;
- остатках крепости «Прочный окоп».
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