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Маршруты Кубани: Вениамин Кондратьев рассказал о достопримечательностях Новокубанского района

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/marshruty-kubani-veniamin-kondratev-rasskazal-o-dostoprimechatelnostyah-novokubanskogo-rajona
Маршруты Кубани: Вениамин Кондратьев рассказал о достопримечательностях Новокубанского района
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края 2 сентября продолжил цикл постов в соцсетях, посвященных главным достопримечательностям в разных районах региона.

«Новокубанский район славится историческими местами, старинными заводами и памятниками архитектуры. Многим будет интересно посетить старинную крепость и городской сад с мемориальным комплексом», — написал глава региона в Telegram.

Кондратьев отметил, что в разное время в Новокубанском районе бывали писатели Александр Пушкин и Александр Солженицын и известный хирург Николай Пирогов.

В своем посте губернатор Кубани рассказал о главных достопримечательностях муниципалитета:

  • доме помещика Захара Щербака, построенном в 1905 году;
  • городском саде Новокубанска;
  • конном заводе «Восход», основанном в 1920 году;
  • Новокубанском историческом музее;
  • Пушкинских местах, расположенных на высоком берегу реки Кубань;
  • бывшей солдатской слободе Фортштадт;
  • остатках крепости «Прочный окоп».

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