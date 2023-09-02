Маршруты Кубани: Вениамин Кондратьев рассказал о достопримечательностях Новокубанского района

Губернатор Краснодарского края 2 сентября продолжил цикл постов в соцсетях, посвященных главным достопримечательностям в разных районах региона.

«Новокубанский район славится историческими местами, старинными заводами и памятниками архитектуры. Многим будет интересно посетить старинную крепость и городской сад с мемориальным комплексом», — написал глава региона в Telegram.

Кондратьев отметил, что в разное время в Новокубанском районе бывали писатели Александр Пушкин и Александр Солженицын и известный хирург Николай Пирогов.

В своем посте губернатор Кубани рассказал о главных достопримечательностях муниципалитета:

доме помещика Захара Щербака, построенном в 1905 году;

городском саде Новокубанска;

конном заводе «Восход», основанном в 1920 году;

Новокубанском историческом музее;

Пушкинских местах, расположенных на высоком берегу реки Кубань;

бывшей солдатской слободе Фортштадт;

остатках крепости «Прочный окоп».

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