Вениамин Кондратьев рассказал о достопримечательностях Тбилисского района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в рамках цикла #МаршрутыКубани рассказал о достопримечательностях и туристических маршрутах Тбилисского района.

Глава региона напомнил, что Тбилисский район расположен в центральной части края и отличается уникальными степными ландшафтами и долинами рек.

«Тем, кто увлечен историей Кубани, будет интересно посмотреть на ущелье Волчьи ворота, узнать о подвиге казачьей сотни Андрея Гречишкина, ознакомиться с интересными образцами современной храмовой архитектуры. Есть в районе места для рыбалки и семейного отдыха на природе», — написал Кондратьев в Telegram.

В ущелье Волчьи ворота в 1829 году казачья сотня Андрея Гречишкина отразила нападение горцев. Силы были неравны — на каждого казака приходилось до десятка противников. Защитники кордона погибли, но не отступили. В память об их подвиге здесь ежегодно проводят Гречишкинские поминовения.

Еще одна природная достопримечательность района — Савкины кручи. Это высокие столбчатые глиняные обрывы, нависающие над рекой Кубань. Рядом расположено древнее меотское городище. С Савкиных круч открывается живописная панорама.

В станице Тбилисской можно посетить Центральную площадь с фонтаном и арт-объектом «Лавочка примирения». Также в центре станицы расположен один из самых красивых храмов современной постройки в Тихорецкой епархии — храм Святого апостола Андрея Первозванного. В селе Ванновском стоит посетить деревянный храм Спорительницы хлебов. В нем находится необычная икона Богородицы. Она изображена сидящей в облаках с руками, распростертыми над сжатым полем со снопами и цветами.

Для активного семейного отдыха подходит Парк культуры и отдыха имени Семыкина. Любителям рыбалки и пикников стоит посетить места вдоль рек Кубань и Зеленчук, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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