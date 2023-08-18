Губернатор Кубани рассказал об уникальных туристических местах Кавказского района

В рамках цикла #МаршрутыКубани глава региона Вениамин Кондратьев рассказал о достопримечательностях и туристических маршрутах Кавказского района.

«Кавказский район находится в восточной части нашего края. Станция Кавказская, заложенная в 1874 году при строительстве железной дороги, дала жизнь новому городу на карте Кубани — Кропоткину. Сейчас это не только важный транспортный узел, но и самобытный, уютный город с парками, историческими и архитектурными памятниками», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Любимое место жителей и гостей Кропоткина — городской парк культуры и отдыха. Он появился в 1924 году вместо пустыря. Там установили памятники Екатерине II и «Неизвестному солдату», а также открыли «Аллею Российской славы». Старейшему в Кропоткине кинотеатру «Мир» в этом году исполняется 70 лет, а в 2018 году его полностью реконструировали.

В парке 30-летия Победы создали мемориальный комплекс в память о погибших Великой Отечественной войне, а также памятник участникам боевых действий в Афганистане, военных конфликтах и локальных войнах. В 2021 году открыли памятник революционеру Петру Кропоткину — в день столетия переименования хутора Романовского в город Кропоткин.

На берегу Кубани в южной части Кропоткина расположен городской лесопарк — там растут орешник, голубые ели и можжевельник.

Один из старейших храмов Кубани — храм Архангела Михаила — построили в станице Темижекской в 1811 году. Он сохранил свой облик до настоящего времени.

В XIX веке на месте старообрядческого скита был Никольский православный монастырь со святым источником. В советское время его закрыли, а вокруг вырос Монастырский лес. Источник возродили в 2010 году, а рядом установили часовню, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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