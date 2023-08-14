Две особо охраняемые природные территории появились в Краснодарском крае

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановления о создании лиманно-плавневых комплексов «Ахтарские лиманы» и «Дельта реки Кубань».

Новые особо охраняемые природные территории сохранят Куликовско-Курчанскую, Ахтаро-Гривенскую и Жестерскую системы лиманов, а также ценные объекты животного и растительного мира. Кроме того, они поспособствуют экологическому балансу.

Глава края, отметил, что с 2015 года на Кубани создали 41 новую особо охраняемую природную территорию регионального значения

«Планомерно продолжаем работу по сохранению уникальных зеленых зон. Не стали исключением лиманы и плавни с редкой флорой и фауной. Охранный статус получили территории в Темрюкском, Славянском и Приморско-Ахтарском районах, общей площадью свыше 100 тыс. га», — сообщил Кондратьев.

В ближайшее время хотят создать еще три ООПТ регионального значения. Сейчас на Кубани — 443 ООПТ, среди 7 федерального значения, 355 регионального и 81 местного значения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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