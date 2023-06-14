Природный парк «Азовские косы» появился в Щербиновском районе

Постановление о создании особо охраняемой территории регионального значения в береговой зоне Азовского моря 14 июня подписал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Площадь созданного парка около 6 тыс. га. Главная цель создания ООПТ — сохранить курортно-рекреационный потенциал территории, ее уникальные экосистемы, сформировавшиеся в прибрежной полосе», — сказал вице-губернатор Роман Лузинов.

Флора «Азовских кос» насчитывает почти 300 видов растений — это более 37% общего видового состава восточного Приазовья. Кроме того, эти виды поддерживают состав и структуру растительного покрова Сазальникской и Глафировской кос. Некоторые растения имеют большое практическое и научное значение.

Всего в крае более 350 природных территорий общей площадью свыше 500 тыс. га с охранным статусом регионального значения. Сейчас на согласовании находятся еще три проекта нормативно-правовых акта, которые определяют их особый режим охраны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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