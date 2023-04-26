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Вениамин Кондратьев обсудил сохранение особо охраняемых природных территорий Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/veniamin-kondratev-obsudil-sohranenie-osobo-ohranyaemyh-prirodnyh-territorij-krasnodara
Вениамин Кондратьев обсудил сохранение особо охраняемых природных территорий Краснодара
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В совещании приняли участие замглавы региона Сергей Лузинов, мэр краевого центра Евгений Наумов, представители общественности и экологи.

По словам главы Кубани Вениамина Кондратьева, в Краснодаре 39 особо охраняемых природных территорий регионального значения и 14 местного. Они занимают площадь более 900 га. Это не так много, но для большого южного города они имеют особое значение.

«К нам едут отдыхать, наслаждаться красотой зеленых зон. И мы должны предоставить жителям и туристам такую возможность. Важно сохранить уникальные земли в утвержденных границах, чтобы ни одна сотка ООПТ не была застроена или вырублена», — акцентировал Кондратьев.

Участники совещания обсудили развитие и благоустройство ООПТ «Большой остров», вопросы соблюдения природоохранного законодательства на урочище «Красный кут», территории «Киргизских плавней» и «Лесопарка Краснодарского», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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