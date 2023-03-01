В Геленджике появятся четыре особо охраняемые природные территории местного значения

Об этом на 86 сессии думы Геленджика сообщил вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов.

Замглавы Кубани отметил положительную динамику Геленджика выше среднекраевого уровня в промышленном производстве, сельском хозяйстве, розничной торговле. Эти выводы сделали на основании анализа темпов роста основных показателей социально-экономического развития города.

«В рейтинге муниципалитетов по развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестклимата Геленджик на 18 месте в крае. В 2022 году город участвовал в 13 из 19 возможных государственных программ. Коллеги, в этом году необходимо усилить свои позиции и принять участие в большем количестве программ на благо жителей и развитие муниципалитета», — сказал Лузинов.

Лузинов сообщил, что Геленджик занимает седьмое место на Кубани по числу созданных особо охраняемых природных территорий местного значения. В настоящее время создано три ООПТ площадью порядка 16,8 га. В процессе создание четырех ООПТ общей площадью свыше 30 га.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в прошлом году удалось реализовать ряд важных социальных проектов. В частности, начали рекультивацию мусорного полигона в Кабардинке.

«На это из федерального бюджета смогли привлечь миллиард рублей. Впервые в истории города начали замену канализационных сетей. Успешно провели летний сезон, несмотря на сложную транспортную логистику. Выполнили масштабные ремонтные работы в учреждениях образования. Приступили к строительству самой крупной школы Геленджика на 1 тыс. 550 мест. Реанимировали начатый проект и запустили газ в хутор Бетта и село Береговое. Строительство газопроводов в малочисленных населенных пунктах для нас один из приоритетных, потому что касается повышения комфорта жизни сельчан», — сказал Богодистов.

В целом работу, проведенную муниципалитетом, признали удовлетворительной, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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