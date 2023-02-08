Предложения придать особый охранный статус 34 природным территориям Сочи внесли в новый генплан

Об этом сообщили ученые сочинского отделения РГО в ходе заседания Экологического совета в День российской науки.

В городе создали информационную систему, которая содержит сведения о геологии Сочи, геологических процессах, а также где они могут образовываться. Кроме того, специалисты ведут работу по сохранению бальнеологической базы и историко-культурных объектов курорта.

Статус особо охраняемой природной территории местного назначения в 2023 году планируют придать трем уголкам Сергея Венчагова, которые восстановили в Год архитектуры. Уже собрана необходимая документация и проведено экологическое обследования объектов — Сада русско-японской дружбы, сквера «Старый город» и партера перед администрацией Центрального района.

Кроме того, статус ООПТ планируют придать дубраве на терренкуре в рамках работы над проектом «Две реки — одно море». Там хорошо сохранился естественный участок колхидского леса, где растут редкие виды орхидей.

Всего природоохранный статус планируют придать 34 природным территориям курорта.

«Прошедший год дал нам возможность более детально изучить все существующие экологические проблемы курорта и выработать стратегию по их скорейшему решению. Сохранение благоприятной окружающей среды, нашего уникального природно-ресурсного потенциала напрямую влияет на дальнейшее социально-экономическое развитие города. В Год архитектуры продолжим уделять особое внимание охране памятников культуры, истории и археологии, которыми славится наш город», — сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Он добавил, что особое внимание уделят проекту «Две реки — одно море», а также созданию новых ООПТ местного значения, восстановлению зеленого каркаса и борьбе с насекомыми-вредителями.

На курорте в прошлом году вывили четыре вида новых для региона вредителей растений. Методику защиты зеленых насаждений с учетом фитосанитарной ситуации усовершенствовали ученые Субтропического научного центра Российской академии наук, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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