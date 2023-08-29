Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Жители Краснодарского края могут в любой момент отказаться от передачи биометрии в единую базу

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-krasnodarskogo-kraya-mogut-v-lyuboj-moment-otkazatsya-ot-peredachi-biometrii-v-edinuyu-bazu?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Жители Краснодарского края могут в любой момент отказаться от передачи биометрии в единую базу
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Данные об отпечатках пальцев, лице, сетчатке глаза, голосе и рисунке вен хранят с помощью Единой биометрической системы.

Использовать свои биометрические данные для подтверждения личности может любой человек, как и отказаться от этого. Это можно сделать в МФЦ.

При подаче заявки через МФЦ нужно предоставить документ, удостоверяющий личность, номер СНИЛС, а также заявление на отказ или отзыв отказа от сбора и размещения биометрии.

«Удалить свою биометрию и отозвать согласие на обработку данных можно в любой момент. Срок подачи заявления законодательством не установлен. Отказ от биометрии можно заполнить лично в любом удобном центре «Мои Документы» Краснодарского края в письменной форме», — сообщил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

В личном кабинете на портале «Госуслуги» можно проверить статус и срок действия биометрии. Также это можно сделать в приложении «Госуслуги Биометрия» и в личном кабинете портала ЕБС. После удаления биометрических данных пользоваться услугами через ЕБС будет невозможно. Для этого следует сдать биометрию заново, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: покупать алкоголь или табак с помощью биометрии готов каждый четвертый житель Краснодара.

Статьи
Гостиницы для животных: плюсы и минусы
Гостиницы для животных: плюсы и минусы
ТОП-5 корейских фильмов, которые обязательно стоит посмотреть
ТОП-5 корейских фильмов, которые обязательно стоит посмотреть
Кофе с лимоном «Романо» — несусветная гадость или сплошная польза?
Кофе с лимоном «Романо» — несусветная гадость или сплошная польза?
Грибковый художник: виды и опасность плесени
Грибковый художник: виды и опасность плесени
В хорошей компании: «Новая Анапа» в Краснодарском крае и три мировых курорта, построенных с нуля
В хорошей компании: «Новая Анапа» в Краснодарском крае и три мировых курорта, построенных с нуля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях