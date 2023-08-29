Жители Краснодарского края могут в любой момент отказаться от передачи биометрии в единую базу

Данные об отпечатках пальцев, лице, сетчатке глаза, голосе и рисунке вен хранят с помощью Единой биометрической системы.

Использовать свои биометрические данные для подтверждения личности может любой человек, как и отказаться от этого. Это можно сделать в МФЦ.

При подаче заявки через МФЦ нужно предоставить документ, удостоверяющий личность, номер СНИЛС, а также заявление на отказ или отзыв отказа от сбора и размещения биометрии.

«Удалить свою биометрию и отозвать согласие на обработку данных можно в любой момент. Срок подачи заявления законодательством не установлен. Отказ от биометрии можно заполнить лично в любом удобном центре «Мои Документы» Краснодарского края в письменной форме», — сообщил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

В личном кабинете на портале «Госуслуги» можно проверить статус и срок действия биометрии. Также это можно сделать в приложении «Госуслуги Биометрия» и в личном кабинете портала ЕБС. После удаления биометрических данных пользоваться услугами через ЕБС будет невозможно. Для этого следует сдать биометрию заново, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: покупать алкоголь или табак с помощью биометрии готов каждый четвертый житель Краснодара.