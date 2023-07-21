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Опрос: покупать алкоголь или табак с помощью биометрии готов каждый четвертый житель Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-pokupat-alkogol-ili-tabak-s-pomoshhyu-biometrii-gotov-kazhdyj-chetvertyj-zhitel-krasnodara
Опрос: покупать алкоголь или табак с помощью биометрии готов каждый четвертый житель Краснодара
Фото travel.ru

Сервис по поиску работы провел опрос, чтобы выяснить — готовы ли покупатели алкоголя и табака сдавать свои биометрические данные.

В Минцифры обратились крупные торговые сети с просьбой использовать биометрию для распознавания возраста. Покупать эту продукцию без предъявления паспорта и через сдачу биометрии готовы 24% опрошенных краснодарцев, а против выступают 67%. Если первые объясняют свой выбор удобством и прекращением продажи несовершеннолетним, то вторые беспокоятся за безопасность хранения их биометрии.

Сдать биометрические данные, чтобы купить табак краснодарцы готовы чуть чаще — 26%. Против такой меры — 53%. Чаще предоставить свою биометрию согласны женщины — 36%, чем мужчины — 25%, сообщает пресс-служба SuperJob.

Читайте также: инициаторами ссор из-за денег в Краснодаре чаще становятся женщины.

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