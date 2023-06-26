Опрос: инициаторами ссор из-за денег в Краснодаре чаще становятся женщины

Чаще всего финансовые разногласия случаются в семьях, где женщина зарабатывает больше мужчины, и дамы обычно выступают инициаторами таких конфликтов.

О том, что в их семье больше зарабатывает мужчина, сообщили 46% представителей сильного пола и 45% женщин. По словам каждого пятого респондента, в их семье доходы примерно одинаковы. В том, что зарплата женщины в семье более высокая, признались 16% мужчин и 12% женщин.

Каждая четвертая женщина и 28% мужчин рассказали, что дефицит денег в семейном бюджете иногда становится поводом для ссор. Намного чаще это случается в парах, где больше зарабатывает женщина: таким опытом поделились 45% мужчин с более низким, чем у жены, доходом, и 34% девушек-добытчиц. Реже всего о ссорах из-за денег рассказывают женщины, зарабатывающие примерно столько же, сколько и муж —24%, а также мужчины с более высоким доходом — 26%.

Зачинателями конфликтов из-за нехватки денег чаще становится прекрасный пол. Об этом сообщили 40% женщин и 45% мужчин. Признающих за собой разжигание ссор на финансовую тему больше среди женщин-добытчиц, нежели среди женщин, зарабатывающих меньше мужа — 64% против 35%. Мужчины с меньшим, относительно супруги, доходом обвиняют в этом свою вторую половину чаще других — 53%, сообщает пресс-служба SuperJob.

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