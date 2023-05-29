Краснодарский край занял 44 место в рейтинге регионов РФ по благосостоянию семей

Эксперты рассчитали, сколько денег потенциально может остаться в среднестатистической семье с двумя детьми после минимальных расходов по итогам 2022 года в разных регионах страны.

Согласно исследованию, самый большой достаток у семей в Ямало-Ненецком автономном округе — остаток 118,3 тыс. рублей, Москве — остаток 89,6 тыс. рублей и Сахалинской области — остаток 78,6 тыс. рублей.

Лидерами рейтинга по благосостоянию семей России также стали: Ханты Мансийский автономный округ — 77 тыс. рублей, Санкт-Петербург — 76,9 тыс. рублей, Магаданская область — 69,4 тыс. рублей и Чукотский автономный округ — 59,8 тыс. рублей.

Краснодарский край занял 44 место рейтинга с потенциальным остатком у семьи с двумя детьми в 26,4 тыс. рублей и 39,5 тыс. рублей у семьи с одним ребенком.

Ростовская область на 56 месте рейтинга — 20,9 тыс. рублей, Адыгея на 60 месте — 19,9 тыс. рублей, Ставропольский край на 64 месте — 18,6 тыс. рублей, Крым на 74 месте — 12,3 тыс. рублей.

Последние места рейтинга благосостояния семей заняли: Кабардино-Балкария — минус 7,2 тыс. рублей, Ингушетия — минус 200 рублей, Чечня — 2 тыс. рублей, Карачаево-Черкессия — 5,7 тыс. рублей и Калмыкия — 6,2 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости».

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