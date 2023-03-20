Краснодарский край занял 41 место в рейтинге регионов РФ по зарплате в различных отраслях

При составлении этого рейтинга эксперты учитывали отрасль с самой большой оплатой труда в регионе по итогам 2022 года, а также средний размер зарплаты.

Согласно исследованию, самую большую зарплату в России получают финансисты из Москвы — 224 тыс. рублей, на втором месте сотрудники добывающей отрасли из Сахалинской области — 223 тыс. рублей, на третьем месте — работники, занимающиеся добычей нефти и газа в Ямало-Ненецком автономном округе с зарплатой в 200 тыс. рублей.

В пятерку лидеров также попали Мурманская область — зарплата рыболовов составляет 184 тыс. рублей и Якутия — работники добывающей отрасли получают 162 тыс. рублей.

Краснодарский край занял 41 место рейтинга. По данным исследования, больше всего в регионе получают IT-специалисты — 69 тыс. рублей.

Последние места рейтинга заняли Мордовия и Калмыкия — по 41 тыс. рублей, Ивановская область — 42 тыс. рублей, Псковская область и Алтайский край — по 43 тыс. рублей. Самую большую зарплату в этих регионах получают госслужащие, сообщает РИА «Новости».

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