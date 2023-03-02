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На 13,7% выросла средняя зарплата в Краснодарском крае за год

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-13-7-vyrosla-srednyaya-zarplata-v-krasnodarskom-krae-za-god
На 13,7% выросла средняя зарплата в Краснодарском крае за год
Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

На Кубани среднемесячная зарплата в 2022 году составила 48,4 тыс. рублей. При этом средняя зарплата по краю в декабре прошлого года — 64,4 тыс. рублей.

Об этом сообщили в Краснодарстате. Самая высокая зарплата в прошлом году была у сотрудников финансовых и страховых организаций. Они получают в 1,7 раза выше, чем в среднем по краю — 80,4 тыс. рублей.

Кроме того, в 1,6 раза вырос размер средней зарплаты у сотрудников в области информации и связи — до 79 тыс. рублей. А также в 1,4 раза за добычу полезных ископаемых — до 69,5 тыс. рублей.

На 18,6% меньше среднекраевого уровня получают сотрудники организаций, занимающихся водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов, а также деятельностью по ликвидации загрязнений — 39,4 тыс. рублей.

Низкую зарплату также получают сотрудники образовательной сферы — на 21,8% ниже краевого уровня, 37,8 тыс. рублей. Кроме того, ниже среднекраевого уровня на 27,3% в прошлом году получали сотрудники организаций, занимающихся административной деятельностью и допуслугами — 35,1 тыс. рублей, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

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