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Жители Краснодарского края могут узнать свой уровень грамотности в сфере IT

Общество
12.09.2022 08:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-krasnodarskogo-kraya-mogut-uznat-svoj-uroven-gramotnosti-v-sfere-it
Видео канала «Кубань 24»

Всероссийская акция «ИТ-диктант» пройдет в онлайн-формате 13 сентября. Участникам необходимо зарегистрироваться на сайте организаторов, нажать кнопку «Смотреть трансляцию» и выполнить задания.

Тест можно пройти несколько раз. Трое пользователей, набравшие по 100 баллов, получат промокоды на 100 тыс. рублей, которые можно потратить на обучение в образовательной онлайн-платформе.

Так, в 2021 году в данном мероприятии приняли участие более 104 тыс. человек из 83 регионов страны.

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