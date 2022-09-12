Жители Краснодарского края могут узнать свой уровень грамотности в сфере IT
Общество
12.09.2022 08:34
Всероссийская акция «ИТ-диктант» пройдет в онлайн-формате 13 сентября. Участникам необходимо зарегистрироваться на сайте организаторов, нажать кнопку «Смотреть трансляцию» и выполнить задания.
Тест можно пройти несколько раз. Трое пользователей, набравшие по 100 баллов, получат промокоды на 100 тыс. рублей, которые можно потратить на обучение в образовательной онлайн-платформе.
Так, в 2021 году в данном мероприятии приняли участие более 104 тыс. человек из 83 регионов страны.
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