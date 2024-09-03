Жители Краснодарского края могут решить все вопросы ЖКХ в одном приложении

Решать бытовые вопросы можно благодаря мобильному приложению «Госуслуги.Дом».

Приложением «Госуслуги.Дом» пользуются свыше 155 тыс. кубанцев, рассказал руководитель департамента информатизации и связи региона Станислав Завальный. Так, с помощью сервиса можно: обратиться в управляющую компанию, сообщить о бытовой проблеме и получить ответ, решив вопрос в течение семи дней.

Все управляющие и ресурсоснабжающие организации должны вносить необходимые сведения в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства, на основе которой и работает сервис. Поэтому вся информация, связанная с жилой недвижимостью, автоматически загружается в «Госуслуги.Дом» и видна пользователю.

Зарегистрироваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на Госуслугах. Узнать подробнее можно на портале Госуслуг, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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