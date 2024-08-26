С 2026 года россияне смогут подключаться к электросетям через «Госуслуги»

В 2022 году в России появилась возможность подавать заявление на подключение к электросетям через «Госуслуги», однако распространялась она только на подачу документов в крупные энергокомпании.

Правительство РФ решило упростить и ускорить процедуру технологического присоединения к электросетям. Так, с 1 января 2026 года подавать заявление на подключение к электросетям через портал «Госуслуг» можно будет во все электросетевые организации.

Сделать это смогут граждане, строящих дачные или жилые дома, и строительные компании, возводящих жилые, социальные, промышленные и другие объекты, с помощью портала «Госуслуги».

При этом у заявителей остается возможность обратиться в офис электросетевой организации или оформить документы на ее сайте. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Правительства России.

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