Прием заявлений на IT-отсрочку от срочной службы стартовал в России

При помощи портала «Госуслуги» IT-специалисты могут подать заявления на отсрочку от службы в армии в осенний призыв.

Заявки принимают до 6 августа. Работодатель должен будет в своем личном кабинете проверить и подтвердить данные, после направить их до 11 августа в Минцифры. Также организации смогут самостоятельно внести сотрудников в списки на отсрочку.

В списки можно включить граждан России — мужчин от 18 до 30 лет, которые работают по трудовому договору с нормальной продолжительностью дня, с высшим образованием по специальности из перечня. К тем, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза, требования к стражу не относятся.

Специалисты должны проработать в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, который предшествует дате начала призыва. Сама организация при этом должна быть аккредитована до 11 августа 2024 года.

Информация поступит в Минобороны до 31 августа, решение по отсрочке комиссия примет с 1 октября по 31 декабря, сообщает пресс-службы Минцифры РФ.

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