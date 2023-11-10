Жители Краснодарского края могут проверить себя на знание Конституции РФ

В этом году 12 декабря отметят 30-летие со дня принятия Конституции РФ. В честь этого запустили всероссийский онлайн-конкурс «30 лет Конституции России — проверь себя!».

Тест состоит из 10 вопросов на знание основ Конституции. На его прохождение отводится 10 минут. Каждый участник получит сертификат о завершении теста на электронную почту, а 10 человек, набравших наибольшее количество баллов, наградят ценными призами.

Принять участие в конкурсе может любой желающий гражданин РФ не моложе 18 лет. Для этого нужно перейти на сайт организаторов и пройти регистрацию. Там же перед началом тестирования можно ознакомиться с основным законом страны.

Конкурс завершится 25 ноября, подведение итогов проведут до 30 ноября. Награждение победителей состоится в декабре.

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