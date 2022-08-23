Жители Краснодарского края могут принять участие в X Всероссийском форуме работающей молодежи
Экономика
23.08.2022 09:39
Он пройдет с 30 сентября по 2 октября в Нижнем Новгороде. Тема съезда — «Рабочие профессии».
Побороться за грант на реализацию собственного проекта в этой области могут молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Максимальная сумма выигрыша — 1,5 млн рублей.
Также в программу форума включили лекции ведущих экспертов, тренинги и мастер-классы. Подать заявку на участие можно на платформе «Молодежь России» до 1 сентября.
Читайте также: Анна Минькова посетила молодежный форум «Регион-93».
Популярные новости
- Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
- Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
- В Краснодарском крае 23 августа ожидается пыльная буря
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Мостовском районе неизвестные отравили бродячих собак
- КТК приостановил эксплуатацию двух нефтеналивных причалов из-за повреждений