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Жители Краснодарского края могут принять участие в X Всероссийском форуме работающей молодежи

Экономика
23.08.2022 09:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-krasnodarskogo-kraya-mogut-prinyat-uchastie-v-x-vserossijskom-forume-rabotayushhej-molodezhi
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Он пройдет с 30 сентября по 2 октября в Нижнем Новгороде. Тема съезда — «Рабочие профессии».

Побороться за грант на реализацию собственного проекта в этой области могут молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Максимальная сумма выигрыша — 1,5 млн рублей.

Также в программу форума включили лекции ведущих экспертов, тренинги и мастер-классы. Подать заявку на участие можно на платформе «Молодежь России» до 1 сентября.

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