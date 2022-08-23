Жители Краснодарского края могут принять участие в X Всероссийском форуме работающей молодежи

Видео канала «Кубань 24»

Он пройдет с 30 сентября по 2 октября в Нижнем Новгороде. Тема съезда — «Рабочие профессии».

Побороться за грант на реализацию собственного проекта в этой области могут молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Максимальная сумма выигрыша — 1,5 млн рублей.

Также в программу форума включили лекции ведущих экспертов, тренинги и мастер-классы. Подать заявку на участие можно на платформе «Молодежь России» до 1 сентября.

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