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Анна Минькова посетила молодежный форум «Регион-93»

Общество
19.08.2022 15:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/anna-minkova-posetila-molodezhnyj-forum-region-93
Анна Минькова посетила молодежный форум «Регион-93»
Фото t.me/minkovaanna23

Форум «Регион-93» проводят впервые за три года на базе отдыха «Крымская поляна» в Северском районе.

На форуме «Регион-93» 400 молодых людей из всех муниципалитетов Кубани собрались, чтобы презентовать свои проекты.

«Пообщалась с участниками. Беседа получилась очень живой и интересной — ребята спрашивали про развитие образования в регионе, программы для молодых специалистов. Я очень люблю беседовать с молодежью, ведь они не боятся быть в диалоге, высказывать свое мнение, отстаивать позицию, делиться идеями», — написала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в Telegram.

Читайте также: смены на форуме «Регион-93» проведут с 18 по 26 августа.

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