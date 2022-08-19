Анна Минькова посетила молодежный форум «Регион-93»
Общество
19.08.2022 15:48
Форум «Регион-93» проводят впервые за три года на базе отдыха «Крымская поляна» в Северском районе.
На форуме «Регион-93» 400 молодых людей из всех муниципалитетов Кубани собрались, чтобы презентовать свои проекты.
«Пообщалась с участниками. Беседа получилась очень живой и интересной — ребята спрашивали про развитие образования в регионе, программы для молодых специалистов. Я очень люблю беседовать с молодежью, ведь они не боятся быть в диалоге, высказывать свое мнение, отстаивать позицию, делиться идеями», — написала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в Telegram.
Читайте также: смены на форуме «Регион-93» проведут с 18 по 26 августа.
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