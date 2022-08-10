В Краснодарском крае снова стартует молодежный форум «Регион-93»
Форум вернется после двухлетнего перерыва. Две смены проведут с 18 по 26 августа на базе отдыха «Крымская поляна» в Северском районе.
«Регион-93» — бесплатная площадка для самореализации молодежи. Принять участие могут активисты от 18 до 35 лет.
Тематические смены молодежного форума:
— «Регион-93» с 18 по 21 августа — для работающей молодежи, лидеров и активистов общественных организаций и объединений, представителей творчества, молодых людей, увлекающихся экстремальными видами спорта и туризма, участников всероссийских конкурсов.
— «Мы вместе» с 23 по 26 августа — для лидеров и активистов добровольческих объединений, штабов #МыВместе, представителей волонтерских центров региона.
Регистрация заканчивается за неделю до начала каждой смены. Подать заявку на участие можно на сайте.
Форум проводится при поддержке краевого министерства образования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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