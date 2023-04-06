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Жители Краснодарского края могут принять участие в конкурсе «Лидеры России»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-krasnodarskogo-kraya-mogut-prinyat-uchastie-v-konkurse-lidery-rossii
Жители Краснодарского края могут принять участие в конкурсе «Лидеры России»
Фото пресс-службы конкурса

Юбилейный пятый конкурс управленцев стартовал 4 апреля. Руководители из России и зарубежья могут пройти комплексную оценку профессиональных компетенций, получить индивидуальный план развития, познакомиться с руководителями крупных компаний и вступить в сообщество лучших управленцев страны.

Принять участие в конкурсе могут граждане России и иностранные граждане до 55 лет с управленческим опытом от двух лет. Для этого необходимо до 14 мая пройти регистрацию на официальном сайте лидерыроссии.рф.

В юбилейном сезоне конкурса «Лидеры России» впервые каждый участник уже после заполнения анкеты получит рекомендации по развитию управленческих навыков, а также стиля управления.

«В мае 2023 года исполнится 5 лет с момента создания платформы «Россия – страна возможностей». Одно из главных событий юбилейного года – старт пятого сезона нашего флагманского конкурса «Лидеры России», именно с него начиналась работа всей платформы. За все время на участие в проекте было подано более 840 тыс. заявок из всех регионов России и 150 стран мира. Ежегодно мы внимательно анализируем обратную связь от выпускников конкурса и вместе с Наблюдательным и Экспертным советами «Лидеров России» стараемся сделать проект еще интереснее и полезнее для наших участников. Надеюсь, что пятый сезон конкурса станет новым интересным вызовом для всех, кто хочет большего на своем карьерном пути, кто хочет углубить и масштабировать свои навыки, участвовать в решении важнейших задач своей страны», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Конкурс проводится на основе многоступенчатой системы оценки, с помощью которой определяется уровень развития способностей и управленческих качеств. Участников оценивают профессиональные эксперты.

В числе главных призов – грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а также карьерные консультации.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится по поручению президента РФ с 2017 года. Его цель – выявить и поддержать перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих способностей.

Свыше 400 человек получили назначения на высокие должности, среди которых главы регионов, мэры городов, заместители федеральных министров, председатели региональных правительств, топ-менеджеры крупнейших коммерческих российских компаний и государственных холдингов, ректоры вузов, руководители учреждений здравоохранений и культуры.

С дополнительной информацией о новом сезоне конкурса «Лидеры России» можно ознакомиться на сайте.

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