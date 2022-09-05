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Жители Краснодарского края могут получить 1% кешбэка при оплате квитанции за газ

Общество
05.09.2022 13:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-krasnodarskogo-kraya-mogut-poluchit-1-keshbeka-pri-oplate-kvitantsii-za-gaz
Видео канала «Кубань 24»

Чтобы вернуть часть средств от суммы в квитанции, необходимо выполнить несколько действий. Главное — зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы «Мир».

Затем необходимо активировать акцию на одноименном сайте или в приложении. Также сделать это можно в личном кабинете абонента. После этого при оплате услуги часть средств вернется на онлайн-кошелек. Акция продлится до 31 марта 2023 года.

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