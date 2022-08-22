Жители Краснодарского края могут подать заявку на вокальный конкурс «ИМЯ» до 31 августа
Жителей Кубани приглашают принять участие в вокальном конкурсе эстрадных исполнителей «ИМЯ». В 2022 году он впервые проходит под эгидой министерства культуры региона.
Конкурсные прослушивания начнутся в октябре.
«Это как раз та самая возможность заявить о себе. Чтобы ваше имя прозвучало на весь край, чтобы вас могли поддержать друзья, родные и близкие. То есть это абсолютно публичный конкурс. Мы призываем вас не бояться направлять заявку», — сообщил первый заместитель министра культуры Краснодарского края Алексей Погребенко.
Всего предусмотрено три отборочных этапа. Электронную заявку с видеопрезентацией необходимо направить до 31 августа. Это может сделать любой житель Краснодарского края в возрасте от 18 до 35 лет.
Победителей конкурса будут выбирать не только жюри, но и зрители. Подробную информацию можно найти на сайте организаторов.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», стартовал прием заявок на краевой вокальный конкурс «ИМЯ».
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