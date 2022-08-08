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На Кубани стартовал прием заявок на краевой вокальный конкурс «Имя»

Культура
08.08.2022 21:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-startoval-priem-zayavok-na-kraevoj-vokalnyj-konkurs-estradnyh-ispolnitelej-imya
На Кубани стартовал прием заявок на краевой вокальный конкурс «Имя»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Принять участие в конкурсе могут молодые солисты — жители Краснодарского края в возрасте от 18 до 35 лет.

Краевой вокальный конкурс эстрадных исполнителей «Имя» будет проходить в три этапа. Первый этап пройдет заочно до 31 августа. На нем отберут не более 85 солистов. На втором этапе с 1 по 31 октября состоятся очные прослушивания. В третий этап выйдут не более 10 конкурсантов. Он пройдет с 1 ноября по 31 декабря. Его участники подготовят концертный номер для гала-концерта, который состоится на ведущей концертной площадке Кубани.

Организатор конкурса — краевое министерство культуры Кубани при поддержке департамента информационной политики.

Подробнее о конкурсе можно узнать на официальном сайте мероприятия. Заявки принимают до 31 августа, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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