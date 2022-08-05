В Новороссийске пройдет фестиваль классической музыки в формате open air

Видео канала «Кубань 24»

Это первый подобный форум такого масштаба, 10 сентября его откроет четырехчасовой концерт-марафон.

Он соберет более 200 участников, а это около полусотни оркестровых, оперных и балетных номеров.

«Идея создания такого фестиваля уже давно витает в этом городе. Город Новороссийск давно уже созрел для такого резонансного, масштабного культурного события. Задача фестиваля — как можно больше, масштабно рассказать жителям города о классической, симфонической музыке, показать, продемонстрировать, как это прекрасно!» — сказала художественный руководитель Черноморского симфонического оркестра Юлия Косякова.

Фестиваль пройдет под открытым небом на Форумной площади. Ведь ни один зал в городе не сможет вместить такое количество зрителей.