В Новороссийске пройдет фестиваль классической музыки в формате open air
Культура
05.08.2022 20:42
Это первый подобный форум такого масштаба, 10 сентября его откроет четырехчасовой концерт-марафон.
Он соберет более 200 участников, а это около полусотни оркестровых, оперных и балетных номеров.
«Идея создания такого фестиваля уже давно витает в этом городе. Город Новороссийск давно уже созрел для такого резонансного, масштабного культурного события. Задача фестиваля — как можно больше, масштабно рассказать жителям города о классической, симфонической музыке, показать, продемонстрировать, как это прекрасно!» — сказала художественный руководитель Черноморского симфонического оркестра Юлия Косякова.
Фестиваль пройдет под открытым небом на Форумной площади. Ведь ни один зал в городе не сможет вместить такое количество зрителей.
Популярные новости
- Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
- В Сочи женщина задержала пьяную пенсионерку, устроившую ДТП на иномарке
- В Анапе сразу после высадки пассажиров дотла сгорел автомобиль такси Uber
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- Роспотребнадзор опубликовал список лучших пляжей Краснодарского края
ТОП 5 НОВОСТЕЙ