Жители Краснодарского края могут подать заявку для участия во Всемирном фестивале молодежи

В рамках Дня молодежи 24 июня в Нижнем Новгороде стартовал прием заявок на участие во Всемирном фестивале молодежи.

Первую заявку на участие в ВМФ подала студентка РУДН Дарья Семенова. Именно она в январе 2023 года предложила президенту России Владимиру Путину провести это мероприятие в России.

По словам главы Росмолодежи Ксении Разуваевой, в следующем году Россия станет домом для молодежи всего мира.

«Одна из целей Всемирного фестиваля молодежи — создать платформу для налаживания связей между неравнодушной молодежью всей планеты. В 2024 году площадка фестиваля станет столицей будущего справедливого мира, где во главе — уважение друг к другу, к ценностям и культуре различных стран и народов. Россия открыта для всех, кто стремится совершенствовать мир и создавать будущее, основанное на взаимном диалоге и справедливом международном сотрудничестве», — подчеркнула руководитель Росмолодежи.

Регистрация российской и иностранной молодежи будет проходить на официальном сайте ВФМ-2024.

Также организаторы представили визуальный стиль ВФМ-2024. На логотипе показано стилизованное изображение человеческих фигур — это люди, у которых разные убеждения, вера, культура и национальность, но их объединяет желание жить в мире, где каждый может оставаться самим собой. В основу символа фестиваля легла идея многополярного мира.

Кроме того, объявили о запуске чат-бота «Программный директор ВФМ», который стал еще одной возможностью высказать свои предложения и стать соавтором программы фестиваля.

Официальное начало отсчета дней до ВФМ-2024 состоялось на Большой Покровской улице в Нижнем Новгороде, где открыли арт-объект с часами.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Всемирный фестиваль молодежи проведут в «Сириусе» в феврале-марте 2024 года. Участниками съезда станут 20 тыс. человек и 5 тыс. волонтеров из разных стран, в том числе 1 тыс. из них представят Краснодарский край.