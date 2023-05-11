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Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоится в «Сириусе» в феврале-марте 2024 года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vsemirnyj-festival-molodezhi-i-studentov-sostoitsya-v-siriuse-v-fevrale-marte-2024-goda
Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоится в «Сириусе» в феврале-марте 2024 года
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В заседании оргкомитета по подготовке к фестивалю приняла участие вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

По словам первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, когда Россия принимала фестиваль молодежи и студентов, это было самое яркое и знаковое событие в истории фестиваля, и нынешняя задача — не только не опускать эту планку, но и поднять выше. Всемирный фестиваль молодежи и студентов Россия принимала в 1957, 1985 и 2017 годах.

«В мероприятии примут участие 20 тыс. человек и 5 тыс. волонтеров из разных стран, 1 тыс. из них представят Краснодарский край», — отметила Минькова.

Всемирный фестиваль молодежи состоится в «Сириусе» в феврале-марте 2024 года. Чтобы предстоящий фестиваль прошел на достойном уровне, необходимую подготовительную работу в регионе выстраивают заранее, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в краевой столице прошел конкурс «Союз талантов Кубани», где выступили больше тысячи артистов.

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