Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоится в «Сириусе» в феврале-марте 2024 года

В заседании оргкомитета по подготовке к фестивалю приняла участие вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

По словам первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, когда Россия принимала фестиваль молодежи и студентов, это было самое яркое и знаковое событие в истории фестиваля, и нынешняя задача — не только не опускать эту планку, но и поднять выше. Всемирный фестиваль молодежи и студентов Россия принимала в 1957, 1985 и 2017 годах.

«В мероприятии примут участие 20 тыс. человек и 5 тыс. волонтеров из разных стран, 1 тыс. из них представят Краснодарский край», — отметила Минькова.

Всемирный фестиваль молодежи состоится в «Сириусе» в феврале-марте 2024 года. Чтобы предстоящий фестиваль прошел на достойном уровне, необходимую подготовительную работу в регионе выстраивают заранее, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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