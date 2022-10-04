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Жители Краснодарского края могут испытать недомогание из-за магнитной бури

Общество
04.10.2022 08:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-krasnodarskogo-kraya-mogut-ispytat-nedomoganie-iz-za-magnitnoj-buri
Видео канала «Кубань 24»

Специалисты сообщили, что зафиксировали вспышки на солнце мощностью в 5 баллов. Подобная активность влияет на всех обитателей планеты.

У людей она может вызывать мигрень, головную боль, бессонницу, тахикардию, скачки артериального давления, упадок сил, потерю аппетита, а также обострение хронических заболеваний. В эти дни медики рекомендовали метеозависимым людям беречь себя, не переутомляться и держать под рукой необходимые лекарства.

Магнитная буря продлится до 5 октября, а следующая случится через две недели.

Читайте также: невролог рассказал, как избавиться от головной боли без лекарств.

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