Невролог рассказал, как избавиться от головной боли без лекарств

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Головная боль может быть не только симптомом различных патологий, но и следствием банального недостатка жидкости в организме. Об этом рассказал врач-невролог Павел Хорошев.

По мнению невролога, прежде чем принимать обезболивающее, стоит выпить воды.

«В первую очередь при остром приступе головной боли человеку нужно вспомнить, сколько воды он сегодня выпил. Если это была чашка кофе с утра, а на часах 15:30, то стоит выпить одну-две большие кружки воды или чая. Также нужно глубоко, интенсивно подышать, чтобы увеличить насыщаемость крови кислородом. И можно рассчитывать, что через 40-60 минут вам станет легче», — сказал Хорошев.

Невролог подчеркнул, что сразу пить препараты от головной боли он не советует.

«Я не рекомендую принимать лекарственные препараты от головной боли. Во-первых, принимая те или иные препараты против головной боли, особенно без консультации с врачом, можно сильно навредить своему здоровью. Во-вторых, если человек привыкнет «закидываться» теми или иными препаратами при приступах головной боли, он так и не начнет употреблять воду в нормальном количестве. А ведь многие нарушения здоровья связаны с простой причиной — мы пьем мало воды круглый год. Это влияет на качество снабжения тканей и систем организма, и возникают проблемы. В том числе головная боль», — цитирует врача радио Sputnik.

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