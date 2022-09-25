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Сон с обогревателем: сомнолог рассказала об опасности слишком высокой температуры в спальне

Общество
25.09.2022 13:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/son-s-obogrevatelem-somnolog-rasskazala-ob-opasnosti-slishkom-vysokoj-temperatury-v-spalne
Сон с обогревателем: сомнолог рассказала об опасности слишком высокой температуры в спальне
Фото pexels.com

Привычка включать обогреватели на всю ночь в спальне может оказать негативное влияние на здоровье.

«Многие любят включать его на ночь, чтобы как следует отдохнуть в тепле. Однако такая привычка может оказать сильное негативное влияние на здоровье. Во-первых, в процессе сна в человеческом организме происходит масса процессов, которые позволяют нам восстановиться и чувствовать себя бодрыми при пробуждении. Например, вырабатывается мелатонин, так называемый «гормон ночи». Вместе с тем если температура в помещении сильно повышается при использовании обогревателя, то нам становится душно, некомфортно. Из-за этого происходит выброс кортизола — гормона стресса», — рассказала биолог-сомнолог Наталья Дорохова.

В этом случае, добавила эксперт, сон становится беспокойным. Кроме того, обогреватели пересушивают воздух. В этом случае страдает кожа: могут проявиться различные шелушения, раздражения и зуд.

«Существует масса исследований, подтверждающих, что температура в помещении, где человек спит, напрямую влияет на его метаболизм. Эксперимент 2014 года показал, что у людей, спавших в прохладной комнате, обмен веществ ускорился на 10%. Таким образом, слишком высокая температура в спальне может привести к набору веса», — добавила Дорохова.

Он отметила, что в целом оптимальная температура для сна составляет от +18 до +21 °С, сообщает RT.

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