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Врач-невролог назвал продукты, необходимые школьнику в сентябре

Общество
02.09.2022 10:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/vrach-nevrolog-nazval-produkty-neobhodimye-shkolniku-v-sentyabre
Врач-невролог назвал продукты, необходимые школьнику в сентябре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Чем кормить ребенка для повышения умственной активности после каникул, рассказал невролог Олег Ленев.

Для улучшения когнитивных функций и стимуляции центральной нервной системы полезно добавлять в привычное меню ребенка грецкие орехи, посоветовал врач.

«Узконаправленный стимулятор ЦНС — это грецкий орех. Там содержится арахидоновая кислота, которая стимулирует энергетические процессы в головном мозге. Поэтому всем детям, если нет противопоказаний, хорошо давать грецкий орех с медом», — отметил невролог.

Также Ленев подчеркнул, что стимулятором нервной и иммунной системы являются витамины группы B. К тому же благотворно на здоровье ребенка влияют лесные ягоды. Ими стоит разнообразить рацион школьника.

Например, черника хорошо воздействует на сетчатку глаза, на ее питание и микроциркуляцию. Голубика и ежевика богаты микроэлементами. Они положительно влияют на работу мозга и адаптацию человека к непростым условиям, цитирует специалиста радио Sputnik.

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