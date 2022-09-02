Врач-невролог назвал продукты, необходимые школьнику в сентябре
Чем кормить ребенка для повышения умственной активности после каникул, рассказал невролог Олег Ленев.
Для улучшения когнитивных функций и стимуляции центральной нервной системы полезно добавлять в привычное меню ребенка грецкие орехи, посоветовал врач.
«Узконаправленный стимулятор ЦНС — это грецкий орех. Там содержится арахидоновая кислота, которая стимулирует энергетические процессы в головном мозге. Поэтому всем детям, если нет противопоказаний, хорошо давать грецкий орех с медом», — отметил невролог.
Также Ленев подчеркнул, что стимулятором нервной и иммунной системы являются витамины группы B. К тому же благотворно на здоровье ребенка влияют лесные ягоды. Ими стоит разнообразить рацион школьника.
Например, черника хорошо воздействует на сетчатку глаза, на ее питание и микроциркуляцию. Голубика и ежевика богаты микроэлементами. Они положительно влияют на работу мозга и адаптацию человека к непростым условиям, цитирует специалиста радио Sputnik.
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