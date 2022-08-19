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Диетолог рассказала, почему нельзя есть яблоки и пить яблочный сок натощак

Общество
19.08.2022 08:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/dietolog-rasskazala-pochemu-nelzya-est-yabloki-i-pit-yablochnyj-sok-natoshhak
Диетолог рассказала, почему нельзя есть яблоки и пить яблочный сок натощак

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе яблок, а также о последствиях их чрезмерного употребления для здоровья.

Пор словам диетолога, в яблоках содержится растворимая клетчатка, поэтому употребление яблок хорошо выводит из организма соли тяжелых металлов, радионуклиды и понижает уровень холестерина. Яблоки содержат ряд витаминов и антиоксидантов, железо, в их косточках содержатся йод. В основном витамины содержатся под кожурой. В зеленых яблоках содержится хлорогеновая кислота, которая способствует снижению веса и улучшению пищеварения.

«В яблоках очень много калия, который необходим для нормальной работы сердечной мышцы, для передачи нервного импульса и выведения излишков жидкости из организма. Если мы питаемся яблоками из своего сада — нестрашно, что там есть червячки, это говорит о том, что яблоко экологичное, в этом случае нужно есть с кожурой. Магазинные яблоки необходимо не только хорошо мыть, но и кожуру лучше убирать», — добавила Елена Соломатина.

Страдающим сахарным диабетом следует есть яблоки аккуратно, так как в них много сахара. Вредно есть яблоки и пить яблочный сок натощак тем, кто страдает проблемами ЖКТ в стадии обострения, так как органические кислоты могут навредить организму, пишет RT.

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