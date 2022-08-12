Врач рассказал, может ли арбуз заменить обед и сколько можно съесть за один раз

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Об этом рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По словам эксперта, в арбузе содержится много сахара, поэтому его лучше употреблять в качестве перекуса отдельно от основных блюд. В 100 г мякоти содержится 25-27 килокалорий. Если съесть за раз 1 кг арбуза, организм получит 250 килокалорий. Поэтому диетологи советуют за один раз съедать не более 200 г. Таких порций в день можно съесть около 4.

«Это очень большая нагрузка, причем сахарная нагрузка. Вряд ли мы израсходуем сразу эти калории. Это как очень приличный обед, но не нужно заменять арбузом обед. Лучше съесть ломтик арбуза, чем конфету, печенье или пирожное», — сказала диетолог.

Также арбуз обладает мочегонным действием. Людям с камнями или песком в почках следует есть арбуз с осторожностью, так как камни могут сдвинуться. В случае сахарного диабета, от арбуза вообще следует отказаться, сообщает Радио Sputnik.

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